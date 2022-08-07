Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам на всей территории Украины - Генштаб

Детали

Сохраняется угроза нанесения российскими оккупантами ракетных ударов по объектам на всей территории Украины, предупреждает Генштаб.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг провел воздушную разведку и обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки и Николаевка Сумской области.

На Харьковском направлении враг, кроме артиллерийского огневого поражения по линии столкновения, нанес авиационные удары у Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки. Также провел разведку беспилотными летательными аппаратами.

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