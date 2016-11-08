Завтра жители Винницы в шестнадцатый раз будут писать диктант единства - И.Ивасюк

"Диктант будет звучать в эфире Украинского радио. В 11:00 начнется часовая радиопрограмма, посвященная акции. Сначала будет рассказываться об истории радиодиктанта, участниках, условиях написания. А в 11:30 прозвучит собственно сам текст, который будет диктовать доцент Киевского университета им. Б. Гринченко Александр Авраменко. Традиционно активно к написанию диктанта приобщаются школьники и студенты, однако сделать это может каждый желающий", - рассказал И.Ивасюк.

А вот на вопрос, будет ли писать диктант единства глава департамента образования и науки, он ответил, что еще не знает.

Как сообщал УНН, Виктор Ющенко будет писать Радиодиктант национального единства, но частным образом.