Завтра вінничани вшістнадцяте писатимуть диктант єдності – І.Івасюк
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Завтра День української писемності та мови вінничани відзначатимуть написанням диктанту єдності уже вшістнадцяте. Про це в коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив заступник голови – директор Департаменту освіти та науки Вінницької ОДА Ігор Івасюк.
“Диктант звучатиме в ефірі Українського радіо. Об 11 годині почнеться годинна радіопрограма, присвячена акції. Спочатку розповідатиметься про історію радіодиктанту, його учасників, умови написання. А об 11:30 прозвучить власне сам текст, який буде диктувати доцент Київського університету ім. Б.Грінченка Олександр Авраменко. Традиційно найактивніше до написання диктанту долучаються школярі та студенти, проте зробити це може кожен охочий”, — розповів І.Івасюк.
А от на запитання, чи буде писати диктант єдності очільник департаменту освіти і науки, він відповів, що ще не знає.
Як повідомляв УНН, Віктор Ющенко писатиме Радіодиктант національної єдності, але приватним чином.