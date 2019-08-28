Завтра возобновит работу столичный фуникулер
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Столичный фуникулер возобновит работу в четверг, 29 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"29 августа в 12:00 восстанавливает работу киевский фуникулер", - сообщили в КГГА, ссылаясь на КП "Киевпастранс".
Как отмечается, во время ежегодных регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов,
Напомним, что с 22 июля 2019 года столичный фуникулер был закрыт на ежегодный технический осмотр.
После испытательного нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Специалисты решили, что этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию, поэтому техосмотр фуникулера продолжили.