Завтра відновить роботу столичний фунікулер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Столичний фунікулер відновить роботу у четвер, 29 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"29 серпня о 12:00 відновлює роботу київський фунікулер", - повідомили у КМДА, посилаючись на КП "Київпастранс".
Як зазначається, під час щорічних регламентних робіт оновлено засоби зв’язку, настили підлоги та стелі, проведено ремонт тягових двигунів, коліс, гальм, пантографів,
Нагадаємо, що з 22 липня 2019 року столичний фунікулер було зачинено на щорічний технічний огляд.
Після випробувального навантаження витяжка тросу перевищила допустиму норму. Фахівці вирішили, що це питання потребує додаткової уваги та часу на корекцію, тож техогляд фунікулера продовжили.