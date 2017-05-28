Завтра в Украине погода без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Завтра в Украине спокойная погода без осадков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Украинский гидрометцентр, передает УНН.
"Завтра в Украине спокойная погода без осадков. В западных областях ночью и утром слабый туман ", - говорится в сообщении.
Ветер юго-западный, ночью в южной и восточной частях северо-восточный, 5-10 м / с.
Температура ночью 9-14 градусов, на побережье морей до 17 градусов тепла, днем 23-28 выше нуля (в Карпатах ночью 3-8 градуса тепла, днем 10-15 выше нуля).
Как сообщал УНН, сегодня в Украине дождей уменьшится . Преобладать сухая солнечная погода, лишь на севере возможно увеличение облачности и небольшой локальный дождь.