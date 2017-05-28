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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в Украине погода без осадков

Киев • УНН

 • 7659 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Завтра в Украине спокойная погода без осадков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Украинский гидрометцентр, передает УНН.

Завтра в Украине погода без осадков

"Завтра в Украине спокойная погода без осадков. В западных областях ночью и утром слабый туман ", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, ночью в южной и восточной частях северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 9-14 градусов, на побережье морей до 17 градусов тепла, днем ​​23-28 выше нуля (в Карпатах ночью 3-8 градуса тепла, днем ​​10-15 выше нуля).

Как сообщал УНН, сегодня в Украине дождей уменьшится . Преобладать сухая солнечная погода, лишь на севере возможно увеличение облачности и небольшой локальный дождь.

Украинские Национальные Новости

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