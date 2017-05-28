Завтра в Україні погода без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Завтра в Україні спокійна погода без опадів. Про це на свої сторінці у Facebook повідомив Український гідрометцентр, передає УНН.
“Завтра в Україні спокійна погода без опадів. У західних областях вночі та вранці слабкий туман,” — йдеться в повідомленні.
Вітер південно-західний, вночі у південній та східній частинах північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14 градуси, на узбережжі морів до 17 градуси тепла, вдень 23-28 вище нуля (в Карпатах вночі 3-8 градуси тепла, вдень 10-15 вище нуля).
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні дощів поменшає. Переважатиме суха сонячна погода, лише на півночі можливе збільшення хмарності та невеликий локальний дощ.