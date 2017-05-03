Завтра в Украине ожидается переменная облачность
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщили на странице в Facebook Украинского гидрометцентра, передает УНН.
"Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в большинстве западных областей дожди, на Закарпатье и Прикарпатье местами сильные дожди, грозы", - говорится в сообщении.
Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 5-10 градусов, на Закарпатье и крайнем юге 11-14 выше нуля; днем 18-23 градусов тепла, в южной части и Винницкой области до 25 градусов.
Как сообщал УНН, в ДСНС напомнили правила пожарной безопасности на период майских праздников.