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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34824 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Завтра в Україні очікується мінлива хмарність

Київ • УНН

 • 7062 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомили на сторінці у Facebook Українського гідрометцентру, передає УНН.

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність

“Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості західних областей дощі, на Закарпатті та Прикарпатті місцями сильні дощі, грози”, — йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, в західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10градусів, на Закарпатті та крайньому півдні 11-14 вище нуля; вдень 18-23 градусів тепла, у південній частині та на Вінниччині до 25 градусів.

Як повідомляв УНН, у ДСНС нагадали правила пожежної безпеки на період травневих свят.

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