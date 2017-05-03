Завтра в Україні очікується мінлива хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомили на сторінці у Facebook Українського гідрометцентру, передає УНН.
“Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості західних областей дощі, на Закарпатті та Прикарпатті місцями сильні дощі, грози”, — йдеться в повідомленні.
Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, в західних областях окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10градусів, на Закарпатті та крайньому півдні 11-14 вище нуля; вдень 18-23 градусів тепла, у південній частині та на Вінниччині до 25 градусів.
Як повідомляв УНН, у ДСНС нагадали правила пожежної безпеки на період травневих свят.