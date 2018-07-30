Завтра в Украине до 32 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Завтра, 31 июля в Украине в западных, местами в северных, Винницкой областях и в южной части кратковременные дожди, грозы, в Прикарпатье и Закарпатье днем сильные дожди, град; на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Завтра ветер северо- восточной, 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 27-32°, в горных районах ночью 13-18°, днем 18-23°", - добавили в пресс-службе.
По данным Укргидрометцентра, завтра в Киеве местами возможны кратковременные дожди. Температура ночью 19-21°, днем 28-30°.
Напомним, 2018 может стать одним из самых жарких.