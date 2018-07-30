Завтра в Украине до 32 градусов тепла

"Завтра ветер северо- восточной, 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем ​​27-32°, в горных районах ночью 13-18°, днем ​​18-23°", - добавили в пресс-службе.

По данным Укргидрометцентра, завтра в Киеве местами возможны кратковременные дожди. Температура ночью 19-21°, днем ​​28-30°.

Напомним, 2018 может стать одним из самых жарких.