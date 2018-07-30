Завтра в Украине до 32 градусов тепла

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36415 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101209 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123289 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130878 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168579 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153139 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140925 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130437 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180899 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

9 марта, 17:15 • 25412 просмотра
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7 марта, 15:14 • 146107 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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7 марта, 08:52 • 180900 просмотра
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6 марта, 13:11 • 199325 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256369 просмотра
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

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7 марта, 15:09 • 107627 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111877 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113775 просмотра
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7 марта, 12:17 • 113039 просмотра
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Завтра в Украине до 32 градусов тепла

Завтра в Украине до 32 градусов тепла

Киев  •  УНН

 • 5973 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Завтра, 31 июля в Украине в западных, местами в северных, Винницкой областях и в южной части кратковременные дожди, грозы, в Прикарпатье и Закарпатье днем ​​сильные дожди, град; на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Завтра ветер северо- восточной, 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем ​​27-32°, в горных районах ночью 13-18°, днем ​​18-23°", - добавили в пресс-службе.

По данным Укргидрометцентра, завтра в Киеве местами возможны кратковременные дожди. Температура ночью 19-21°, днем ​​28-30°.

Напомним, 2018 может стать одним из самых жарких.

Украинские Национальные Новости

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