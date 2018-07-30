Завтра в Україні до 32 градусів тепла

КИЇВ. 30 липня. УНН. Завтра, 31 липня в Україні у західних, місцями в північних, Вінницькій областях та в південній частині короткочасні дощі, грози, на Прикарпатті та Закарпатті вдень сильні дощі, подекуди град; на решті території без істотних опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.