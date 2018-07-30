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Завтра в Україні до 32 градусів тепла

Київ • УНН

 • 5975 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Завтра, 31 липня в Україні у західних, місцями в північних, Вінницькій областях та в південній частині короткочасні дощі, грози, на Прикарпатті та Закарпатті вдень сильні дощі, подекуди град; на решті території без істотних опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Завтра вітер північно -східний, 5-10 м/с, під час гроз окремі пориви та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 27-32°; у гірських районах вночі 13-18°, вдень 18-23°", - додали у прес-службі.

За даними Укргідрометцентру, завтра в Києві місцями можливі короткочасні дощі. Температура вночі 19-21°, вдень 28-30°.

Нагадаємо, 2018 рік може стати одним з найспекотніших.

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