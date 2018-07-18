Завтра Украину продолжит заливать дождями
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами, на востоке до + 29, на западе до +27, на юге воздух прогреется до 30 градусов тепла. В центральной Украине днем от 26 до 28 градусов тепла, на севере страны максимум +27. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В Киеве завтра будет дождливо. Ночью - 17-19 выше нуля, днем - 26-28 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Как сообщал УНН, 17 июля оккупирован Крым за сильных ливней затопило.
В начале июля в столице зафиксировали два температурных рекорда, относительно климатической нормы такая температура соответствует сентябрю.
Напомним, в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.