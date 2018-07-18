Завтра Украину продолжит заливать дождями

В Киеве завтра будет дождливо. Ночью - 17-19 выше нуля, днем ​​- 26-28 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Как сообщал УНН, 17 июля оккупирован Крым за сильных ливней затопило.

В начале июля в столице зафиксировали два температурных рекорда, относительно климатической нормы такая температура соответствует сентябрю.

Напомним, в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.