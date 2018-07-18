Завтра Україну продовжить заливати дощами

У Києві завтра буде дощити. Вночі - 17-19 вище нуля, вдень – 26-28 градусів тепла. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомляв УНН, 17 липня окупований Крим через сильні зливи затопило.

На початку липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.

Нагадаємо, в останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів.