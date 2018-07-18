Завтра Україну продовжить заливати дощами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Завтра в Україні очікуються дощі з грозами, на сході до + 29, на заході до +27, на півдні повітря прогріється до 30 градусів тепла. У центральній Україні в день від 26 до 28 градусів тепла, на півночі країни максимум +27. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
У Києві завтра буде дощити. Вночі - 17-19 вище нуля, вдень – 26-28 градусів тепла. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Як повідомляв УНН, 17 липня окупований Крим через сильні зливи затопило.
На початку липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.
Нагадаємо, в останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів.