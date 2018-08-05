Завтра Украину накроет магнитная буря

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

По данным специалистов, самые крупные магнитные бури 2018 года были зарегистрированы прошедшей весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует буре уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

Напомним, ученые заявили об изменении орбиты Земли.