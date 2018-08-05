Завтра Україну накриє магнітна буря

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Магнітна буря першого рівня G1 за п'ятибальною шкалою накриє Землю в найближчий понеділок, 6 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.

Відповідно до стандартної шкалою NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій ​​п'ятибальній шкалі. Всі інші події цього року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.

Нагадаємо, вчені заявили про зміну орбіти Землі.

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