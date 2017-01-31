Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. По прогнозу синоптиков, 1 февраля в Киеве переменная облачность и гололедица на дорогах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 1 февраля в Киеве ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13 °, днем 3-5 ° мороза.
Кроме того, как прогнозируют синоптики, 2-3 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, и только в пятницу, 3 февраля, ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 ° мороза, днем 2 февраля 0-2 ° мороза, 3 февраля 0-2 ° тепла.
4 и 5 февраля в столице ожидается временами мокрый снег. Температура ночью и днем 0-2 ° мороза.