Завтра киевское метро будет работать по особому графику
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. 28 августа из-за футбола изменится режим работы столичного метрополитена. Об этом сообщает со ссылкой на КП “Киевский метрополитен” Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
“В связи с проведением футбольного матча 28 августа с 21:00 до 22:00 вводится особый режим работы станций. Об этом сообщили в КП “Киевский метрополитен”, — говорится в сообщении.
Изменения коснутся работы таких станций метро:
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- “Олимпийская” не будет работать;
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- “Площадь Льва Толстого” закрывается на вход;
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- “Дворец спорта” закрывается на выход.
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Кроме того, возможно ограничение входа на эти станции после 23:00.
Также сообщается, что 28 августа киевский метрополитен будет работать на час дольше.
Последний поезд будет отправляться с каждой станции в разное время, из центра города — около 1:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенной на входе и на платформе.
Во вторник, 28 августа, киевское “Динамо” в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов примет “Аякс” (Нидерланды). Начало матча в 22:00.
Напомним, киевский фуникулер возобновил работу 20 августа.