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Завтра киевское метро будет работать по особому графику

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. 28 августа из-за футбола изменится режим работы столичного метрополитена. Об этом сообщает со ссылкой на КП “Киевский метрополитен” Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Завтра киевское метро будет работать по особому графику

“В связи с проведением футбольного матча 28 августа с 21:00 до 22:00 вводится особый режим работы станций. Об этом сообщили в КП “Киевский метрополитен”, — говорится в сообщении.

Изменения коснутся работы таких станций метро:

  • “Олимпийская” не будет работать;
  • “Площадь Льва Толстого” закрывается на вход;
  • “Дворец спорта” закрывается на выход.

Кроме того, возможно ограничение входа на эти станции после 23:00.

Также сообщается, что 28 августа киевский метрополитен будет работать на час дольше.

Последний поезд будет отправляться с каждой станции в разное время, из центра города — около 1:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенной на входе и на платформе.

Во вторник, 28 августа, киевское “Динамо” в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов примет “Аякс” (Нидерланды). Начало матча в 22:00.

Напомним, киевский фуникулер возобновил работу 20 августа.

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