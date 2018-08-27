Завтра київське метро працюватиме за особливим графіком
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. 28 серпня через футбол зміниться режим роботи столичного метрополітену. Про це повідомляє із посиланням на КП “Київський метрополітен” Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
“У зв’язку із проведенням футбольного матчу 28 серпня із 21:00 до 22:00 вводиться особливий режим роботи станцій. Про це повідомили у КП “Київський метрополітен”, — йдеться у повідомленні.
Зміни стосуватимуться роботи таких станцій метро:
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- “Олімпійська” не працюватиме;
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- “Площа Льва Толстого” закривається на вхід;
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- “Палац спорту” закривається на вихід.
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Окрім того, можливе обмеження входу на ці станції після 23:00.
Також повідомляється, що 28 серпня київський метрополітен працюватиме на годину довше.
Останній поїзд відправлятиметься із кожної станції у різний час, із центру міста — близько 01:15. Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі.
У вівторок, 28 серпня, київське “Динамо” в рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів прийме “Аякс” (Нідерланди). Початок матчу о 22:00.
Нагадаємо, київський фунікулер відновив роботу 20 серпня.