Завладение 62 млн грн средств Госспецсвязи: суд отказал в смягчении меры пресечения организатору

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе вероятному организатору схемы завладения государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины Роману Ковалю залог в размере 50 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

19 декабря 2023 года Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила без изменений постановление ВАКС от 22.11.2023 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога к лицу, которое следствие считает организатором схемы завладения более 62 млн грн при закупке Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных - говорится в сообщении.

В САП сообщают, что несмотря на то, что залог внесен, на лицо сейчас возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Дополнение

ВАКС арестовал с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн организатора схемы завладения государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины Коваля.

За него был внесен залог.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении главе Госспецсвязи, его заместителю и другим в завладении более 62 млн грн.

Кабинет министров Украины уволил руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - главу ведомства Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.