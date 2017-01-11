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Завершается работа над годовой национальной программой сотрудничества между Украиной и НАТО - И.Климпуш-Цинцадзе

Завершается работа над годовой национальной программой сотрудничества между Украиной и НАТО - И.Климпуш-Цинцадзе

Киев • УНН

 • 8701 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Работа над годовой национальной программой сотрудничества между Украиной и НАТО приближается к завершению. Об этом в эфире "5 канала" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

"Происходит завершение работы над годовой национальной программой сотрудничества между Украиной и НАТО. Она сейчас на просмотре у наших партнеров из стран НАТО. После того, как мы получим их окончательные замечания или рекомендации или поддержку, тогда эта программа будет утверждена правительством и передана на подпись Президенту ", - сказала министр.

По ее словам, это будет не перечень мероприятий различных министерств с НАТО, а это - план действий в реформах сектора безопасности и обороны, а также в политической и экономической плоскости на год.

"В этом плане мы можем использовать ресурсы, которые нам могут предложить коллеги из Североатлантического альянса. Там заложено все, что есть в стратегическом оборонном бюллетене, государственных программах по развитию вооружений, ВСУ", - добавила И. Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в этом году Украина смогла утвердить основной массив документов связанных с евроатлантической интеграцией.

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