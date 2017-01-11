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Завершується робота над річною національною програмою співробітництва між Україною і НАТО - І.Климпуш-Цинцадзе

Завершується робота над річною національною програмою співробітництва між Україною і НАТО - І.Климпуш-Цинцадзе

Київ • УНН

 • 8701 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Робота над річною національною програмою співробітництва між Україною і НАТО наближається до завершення. Про це в ефірі "5 каналу" заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.

"Відбувається завершення роботи над річною національною програмою співробітництва між Україною і НАТО. Вона зараз на перегляді у наших партнерів з країн НАТО. Після того, як ми отримаємо їхні остаточні зауваження або рекомендації або підтримку, тоді ця програма буде затверджена урядом і передана на підпис Президенту", - сказала урядовець.

За її словами, це буде не перелік заходів різних міністерств з НАТО, а це - план дій в реформах сектору безпеки і оборони, а також в політичній і економічній площині на рік.

"У цьому плані ми можемо використати ресурси, котрі нам можуть запропонувати колеги з Північноатлантичного альянсу. Там закладено все, що є в стратегічному оборонному бюлетені, державних програмах з розвитку озброєнь, ЗСУ", - додала І. Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що в цьому році Україна змогла затвердити основний масив документів пов’язаних з євроатлантичною інтеграцією.

Українські Національні Новини

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