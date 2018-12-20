Завершено производство исторической драмы "Круты 1918"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Завершено производство исторической драмы "Круты 1918", посвященной 100-летию боя под Крутами зимой 1918 года. Об этом передает УНН со ссылкой на Госкино Украины.
"Завершено производство исторической драмы "Круты 1918". Фильм выйдет в прокат 7 февраля 2019", - сообщили в Госкино.
Кинопроект полнометражного фильма "Круты 1918" стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино в сессии игровых тематических фильмов. Проект получил государственную финансовую поддержку размером 25 млн 941 тыс 300 грн. Общая стоимость производства фильма составила 52 млн грн.
"Мы возлагаем на этот фильм большие надежды, ведь это первая масштабная кинолента, посвященная героическому подвигу украинской молодежи в бою под Крутами", - отметил Председатель Госкино Филипп Ильенко.
"Круты 1918" - это реальная история о бое на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года.
В съемках ленты было задействовано около тысячи актеров и двух тысяч единиц оружия. В съемках батальных сцен принимали участие 150 военных Нацгвардии Украины.
Как сообщал УНН, 11 сентября 2017, начались съемки украинской исторической ленты "Круты 1918 Защита".