Завершено виробництво історичної драми "Крути 1918"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Завершено виробництво історичної драми "Крути 1918", яка присвячена 100-річчю бою під Крутами взимку 1918 року. Про це передає УНН з посиланням на Держкіно України.
"Завершене виробництво історичної драми "Крути 1918". Фільм вийде в прокат 7 лютого 2019 року", - повідомили у Держкіно.
Кінопроект повнометражного фільму "Крути 1918" став одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно у сесії ігрових тематичних фільмів. Проект отримав державну фінансову підтримку розміром 25 млн 941 тис 300 грн. Загальна вартість виробництва фільму склала 52 млн грн.
"Ми покладаємо на цей фільм великі надії, адже це перша масштабна кінострічка, присвячена героїчному подвигу української молоді в бою під Крутами", – зазначив Голова Держкіно Пилип Іллєнко.
"Крути 1918" – це реальна історія про бій на залізничній станції Крути взимку 1918 року.
У зйомках стрічки було задіяно близько тисячі акторів і двох тисяч одиниць зброї. У зйомках батальних сцен брали участь 150 військових Нацгвардії України.
Як повідомляв УНН, 11 вересня 2017 року, розпочались зйомки української історичної стрічки "Крути 1918. Захист".