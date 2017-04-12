Пробки в столице достигли шести баллов

Так, по состоянию на 15:14, движение затруднено на улицах Михайловская, Большая Житомирская улица, улица Крещатик, Владимирская улица, Бессарабская площадь, бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки, Спортивная площадь, Тарасовская улица, улица Саксаганского.

Скорость движения в некоторых местах не превышает 3 километров в час.

Как сообщал УНН, в Киеве три трамвайные маршруты временно закроют на ремонт.