Пробки в столице достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пробки в Киеве достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 15:14, движение затруднено на улицах Михайловская, Большая Житомирская улица, улица Крещатик, Владимирская улица, Бессарабская площадь, бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки, Спортивная площадь, Тарасовская улица, улица Саксаганского.
Скорость движения в некоторых местах не превышает 3 километров в час.
Как сообщал УНН, в Киеве три трамвайные маршруты временно закроют на ремонт.