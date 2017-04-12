Затори в столиці сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Затори в Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 15:14, рух ускладнено на вулицях Михайлівська, Велика Житомирська вулиця, вулиця Хрещатик, Володимирська вулиця, Бессарабська площа, бульвар Тараса Шевченка, бульвар Лесі Українки, Спортивна площа, Тарасівська вулиця, вулиця Саксаганського.
Швидкість руху в деяких місцях не перевищує 3 кілометрів на годину.
Як повідомляв УНН, у Києві три трамвайні маршрути тимчасово закриють на ремонт.