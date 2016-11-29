Пробки в Киеве достигли шести баллов

Так, по состоянию на 18.40 движение осложнено на Крещатике, Большой Житомирской, Бассейной, бульваре Тараса Шевченко, улице Шелковичной, Большой Васильковской, Антоновича. Скорость движения там не превышает 7 километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улице Вадима Гетьмана, Кольцевой дороге, проспекте Валерия Лобановского, улицах Хоткевича, Саксаганского, Голосеевском проспекте.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 18.40 в столице зафиксировано девять ДТП.