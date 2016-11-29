Затори у Києві сягнули шести балів

Так, станом на рух 18.40 ускладнений на Хрещатик, Велика Житомирська, Басейній, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Шовковична, Велика Васильківська, Антоновича. Швидкість руху там не перевищує 7 кілометрів на годину.

Крім того, затори спостерігаються на вулиці Вадима Гетьмана, Кільцевій дорозі, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Гната Хоткевича, Саксаганського, Голосіївському проспекті.

Також, за даними “Яндекс-карти”, станом на 18.40 в столиці зафіксовано дев'ять ДТП.