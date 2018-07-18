Застрявшие в лифте туристки перепутали Лиссабоны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Две туристки, застрявшие в лифте в столице Португалии - Лиссабоне, по ошибке позвонили в американский департамент полиции Лиссабона, который находиться в штате Мэн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tampa Bay Times.
Полицейский диспетчер Кэти Рой рассказала, что была очень удивлена, когда ей позвонили из Португалии и ей пришлось потратить определенное время, чтобы разобраться в ситуации.
Оказалось, что в лифте не сработала аварийная кнопка. Поэтому застрявшие женщины стали искать в интернете "Лиссабонскую полицию" и позвонили по первому указанному номеру, котрый пренадлежит американским правоохранителям.
КОгда все выяснилось, полиция США связалась с отделением полиции португальского Лиссабона.
Несмотря на языковой барьер, Кэти Рой смогла направить бригады к женщинам, которых успешно освободили.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Сидней перепутал слова и назвал "вкусной" Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.