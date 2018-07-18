Застряглі в ліфті туристки переплутали Лісабони

Поліцейський диспетчер Кеті Рой розповіла, що була дуже здивована, коли їй подзвонили з Португалії і їй довелося витратити певний час, щоб розібратися в ситуації.



Виявилося, що в ліфті не спрацювала аварійна кнопка. Тому застрягли жінки стали шукати в інтернеті "Лісабонську поліцію" і подзвонили за першим вказаним номером, який належить американським правоохоронцям.

Коли все з'ясувалося, поліція США зв'язалася з відділенням поліції португальського Лісабона.



Незважаючи на мовний бар'єр, Кеті Рой змогла направити бригади до жінок, яких успішно звільнили.



Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон в ході візиту в Сідней переплутав слова і назвав "смачною" Люсі Тернбулл, дружину прем'єр-міністра Австралії Малкольма Тернбулла.