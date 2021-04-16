Засосало под бетонную плиту: в российском Брянске мужчина провалился в яму с грязью и погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В российском Брянске человек погиб, утонув в яме с грязью. Она не была огорожена, погибший провалился туда, и его засосало под бетонную плиту. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram канал Baza.
Детали
В городе стояла плохая погода, шел дождь вперемешку со снегом. В тот вечер 49-летний Евгений Шемет вышел от своих друзей по направлению к дому и неожиданно пропал. Его тело нашли не сразу - оказалось, что мужчина провалился в яму с грязью и не смог оттуда выбраться. Рядом с ямой остались лежать его личные вещи, по ним его и нашли. Причиной смерти стала асфиксия - Евгений просто захлебнулся.
Яма образовалась прямо у дороги. По словам местных жителей, раньше туда уже падали люди, но к таким катастрофическим последствиям это не приводило.
Дочь Евгения хочет, чтобы по факту смерти ее отца возбудили уголовное дело, полиция уже начала проверку.