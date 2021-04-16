Засосало под бетонную плиту: в российском Брянске мужчина провалился в яму с грязью и погиб

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 83463 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132021 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187156 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188727 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273089 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316069 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157319 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142975 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270566 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Засосало под бетонную плиту: в российском Брянске мужчина провалился в яму с грязью и погиб

Засосало под бетонную плиту: в российском Брянске мужчина провалился в яму с грязью и погиб

Киев  •  УНН

 • 16214 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В российском Брянске человек погиб, утонув в яме с грязью. Она не была огорожена, погибший провалился туда, и его засосало под бетонную плиту. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram канал Baza.

Детали

В городе стояла плохая погода, шел дождь вперемешку со снегом. В тот вечер 49-летний Евгений Шемет вышел от своих друзей по направлению к дому и неожиданно пропал. Его тело нашли не сразу - оказалось, что мужчина провалился в яму с грязью и не смог оттуда выбраться. Рядом с ямой остались лежать его личные вещи, по ним его и нашли. Причиной смерти стала асфиксия - Евгений просто захлебнулся.

Яма образовалась прямо у дороги. По словам местных жителей, раньше туда уже падали люди, но к таким катастрофическим последствиям это не приводило.

Дочь Евгения хочет, чтобы по факту смерти ее отца возбудили уголовное дело, полиция уже начала проверку.

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