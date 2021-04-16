Засмоктало під бетонну плиту: у російському Брянську чоловік провалився в яму з брудом і загинув

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У російському Брянську чоловік загинув, потонувши в ямі з брудом. Вона не була обгороджена, загиблий провалився туди, і його засмоктало під бетонну плиту. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал Baza.

Деталі

В місті стояла погана погода, йшов дощ упереміш зі снігом. Того вечора 49-річний Євген Шемет вийшов від своїх друзів у напрямку до дому і несподівано пропав. Його тіло знайшли не відразу - виявилося, що чоловік провалився в яму з брудом і не зміг звідти вибратися. Поруч з ямою залишилися лежати його особисті речі, по ним його і знайшли. Причиною смерті стала асфіксія - Євген просто захлинувся. 

Яма утворилася прямо біля дороги. За словами місцевих жителів, раніше туди вже падали люди, але до таких катастрофічних наслідків це не приводило.

Дочка Євгенія хоче, щоб за фактом смерті її батька порушили кримінальну справу, поліція вже почала перевірку.

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