Заседание контактной группы по Донбассу запланировано сегодня в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланирована на сегодня в Минске. Об этом после предыдущего заседания сообщил спецпредставитель ОБСЕ в составе контактной группы Мартин Сайдик, передает УНН.
Накануне официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик сообщил, что Беларусь готова к проведению в среду в Минске заседания контактной группы по регулированию ситуации на Донбассе
Как ожидается, одной из основных тем, которую планируется обсудить в Минске, - это обострение ситуации в районе Авдеевки недалеко от Донецка.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.