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Засідання контактної групи щодо Донбасу заплановано сьогодні у Мінську

Засідання контактної групи щодо Донбасу заплановано сьогодні у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі запланована на сьогодні у Мінську. Про це після попереднього засідання повідомив спецпредставник ОБСЄ у складі контактної групи Мартін Сайдік, передає УНН.

Напередодні офіційний представник МЗС Білорусі Дмитро Мирончик повідомив, що Білорусь готова до проведення в середу в Мінську засідання контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі

Як очікується, однією з основних тем, яку планується обговорити у Мінську, - це загострення ситуації в районі Авдіївки недалеко від Донецька.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

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