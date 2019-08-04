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Заложниками непогоды в Одесской области стали 25 детей

Заложниками непогоды в Одесской области стали 25 детей

Киев  •  УНН

 • 18551 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Из-за непогоды неподалеку от Днепровского лимана в ловушке оказались 25 воспитанников ДЮСШ, отправившиеся в поход в сопровождении тренеров. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

Детей спасали полицейские и родители.

"Так, ночью в Белгород-Днестровском районе полицейские совместно со спасателями освобождали из водяного плена юных спортсменов. Из-за мощного ливня заложниками непогоды стали 25 воспитанников ДЮСШ, которые в сопровождении тренеров отправились в поход и разбили палаточный городок неподалеку от Днестровского лимана в районе села Южное. Правоохранители вместе с родителями некоторых детей вывезли всех "пленников" в безопасное место. К счастью, никто не пострадал", - сообщили в полиции.

Кроме того, на автодороге Арциз - Плоцк неподалеку от. Арциз на обочину ливнем смыло рейсовый автобус, в котором находилось около 17 человек.

"Следственно-оперативная группа местного отдела полиции, возвращалась с другой вызова, вывела пассажиров из автобуса, вызвала на место работников ГСЧС и, пока проводилась спасательная операция, обеспечивала правопорядок. В этом событии также пострадавших нет", - сообщили в полиции.

Сейчас ликвидация последствий непогоды продолжается.

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