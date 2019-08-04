Заручниками негоди на Одещині стали 25 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Через негоду неподалік від Дніпровського лиману у пастці опинилися 25 вихованців ДЮСШ, які вирушили у похід у супроводі тренерів. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції Одеської області.
Дітей рятували поліцейські та батьки.
“Так, вночі в Білгород-Дністровському районі поліцейські спільно з рятувальниками визволяли з водяного полону юних спортсменів. Через потужну зливу заручниками негоди стали 25 вихованців ДЮСШ, які у супроводі тренерів вирушили у похід та розбили наметове містечко неподалік від Дністровського лиману в районі села Південне. Правоохоронці разом з батьками деяких дітей вивезли усіх „бранців“ у безпечне місце. На щастя, ніхто не постраждав”, — повідомили у поліції.
Крім того, на автошляху Арциз — Плоцьк неподалік від м. Арциз на узбіччя зливою змило рейсовий автобус, у якому знаходилося близько 17 осіб.
“Слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, що поверталася з іншого виклику, вивела пасажирів з автобуса, викликала на місце працівників ДСНС та, доки проводилася рятувальна операція, забезпечувала правопорядок. У цій події також постраждалих немає”, — повідомили у поліції.
Наразі ліквідація наслідків негоди триває.