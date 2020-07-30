Зарегистрироваться на конкурс микрогрантов от МХП можно до конца месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. До завершения регистрации на конкурс микрогрантов для развития общин "Час діяти, Україно!" осталось 2 дня. Об этом сообщил организатор конкурса - агрохолдинг МХП Юрия Косюка, передает УНН.
Там уточнили, что это уже восьмой конкурс микрогрантов для развития общин. На этот раз - всеукраинский, о его старте было объявлено в середине июля.
К участию в конкурсе приглашены заявители из 15 регионов присутствия МХП.
"К участию приглашаются неправительственные общественные организации, органы местного самоуправления, коммунальные и образовательные учреждения, благотворительные фонды, инициативные группы граждан и т.д.", - рассказали в МХП.
Всего будет профинансировано 60 проектов по 50 тыс. грн.
"Кроме того, что можно получить грант в размере 50 тысяч гривен на реализацию своего замысла, участники получат уникальную возможность учиться у лучших тренеров", - говорят организаторы конкурса, добавляя, что тренеры помогут конкурсантам с поиском креативных идей для развития общин, написанием качественной заявки, поиском финансирования и привлечения доноров, продвижением проекта в соцсетях.
Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке: https://forms.gle/fs93g75KzsxuSeQFA
Напомним, МХП помогает начать собственный бизнес.