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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115497 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119825 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102910 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зарегистрироваться на конкурс микрогрантов от МХП можно до конца месяца

Зарегистрироваться на конкурс микрогрантов от МХП можно до конца месяца

Киев  •  УНН

 • 13255 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. До завершения регистрации на конкурс микрогрантов для развития общин "Час діяти, Україно!" осталось 2 дня. Об этом сообщил организатор конкурса - агрохолдинг МХП Юрия Косюка, передает УНН.

Там уточнили, что это уже восьмой конкурс микрогрантов для развития общин. На этот раз - всеукраинский, о его старте было объявлено в середине июля.

К участию в конкурсе приглашены заявители из 15 регионов присутствия МХП.

"К участию приглашаются неправительственные общественные организации, органы местного самоуправления, коммунальные и образовательные учреждения, благотворительные фонды, инициативные группы граждан и т.д.", - рассказали в МХП.

Всего будет профинансировано 60 проектов по 50 тыс. грн.

"Кроме того, что можно получить грант в размере 50 тысяч гривен на реализацию своего замысла, участники получат уникальную возможность учиться у лучших тренеров", - говорят организаторы конкурса, добавляя, что тренеры помогут конкурсантам с поиском креативных идей для развития общин, написанием качественной заявки, поиском финансирования и привлечения доноров, продвижением проекта в соцсетях.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке: https://forms.gle/fs93g75KzsxuSeQFA

Напомним, МХП помогает начать собственный бизнес.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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