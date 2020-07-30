Зареєструватися на конкурс мікрогрантів від МХП можна до кінця місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. До завершення реєстрації на конкурс мікрогрантів для розвитку громад "Час діяти, Україно!" залишилося 2 дні. Про це повідомив організатор конкурсу - агрохолдинг МХП Юрія Косюка, передає УНН.
Там уточнили, що це вже восьмий конкурс мікрогрантів для розвитку громад. Цього разу — всеукраїнський, про його старт було оголошено в середині липня.
До участі у конкурсі запрошено аплікантів з 15 регіонів присутності МХП.
"До участі запрошуються неурядові громадські організації, органи місцевого самоврядування, комунальні та освітні заклади, благодійні фонди, ініціативні групи громадян тощо", - розповіли в МХП.
Загалом буде профінансовано 60 проектів по 50 тис. грн.
"Окрім того, що можна отримати грант у розмірі 50 тисяч гривень на реалізацію свого задуму, учасники матимуть унікальну можливість навчатись у найкращих тренерів", - кажуть організатори конкурсу, додаючи, що тренери допоможуть конкурсантам із пошуком креативних ідей для розвитку громад, написанням якісної заявки, пошуком фінансування та залучення донорів, просуванням проекту в соцмережах.
Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням: https://forms.gle/fs93g75KzsxuSeQFA
Нагадаємо, МХП допомагає розпочати власний бізнес.