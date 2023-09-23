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"Запорожцы..." Репина в стиле "русский военный корабль..." - французский фотограф соединил эпохи

"Запорожцы..." Репина в стиле "русский военный корабль..." - французский фотограф соединил эпохи

Киев • УНН

 • 519361 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Французский фотограф воспроизвел картину Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". На фото – украинские военные, а в центре – Роман, автор фразы "русский военный корабль, иди на ...", сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Французский фотограф Эмерик Луиссет воссоздал в фото картину украинского художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Его работа называется "Издалека слышу ответ казаков".

На снимке изображены бойцы 112-й бригады территориальной обороны Украины. В центре фото – Роман, военный с острова Змеиный, который стал автором известной фразы "русский военный корабль, иди на ...".

Эта история напомнила художнику сюжет картины художника Репина, где запорожские казаки пишут письмо в ответ османскому султану на требование сдаться без боя.

Цитата

"Однако эта картина находится в коллекциях государственного русского музея в санкт-петербурге. В 2021 году, когда картину презентовали в Париже на ретроспективе Ильи Репина в Petit Palais, выставку назвали "Рисуем русскую душу", забыв, что художник родился и вырос на Харьковщине и превозносил в работах украинскую идентичность", – рассказывает автор фотографии.

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