"Запорожцы..." Репина в стиле "русский военный корабль..." - французский фотограф соединил эпохи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Французский фотограф воспроизвел картину Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". На фото – украинские военные, а в центре – Роман, автор фразы "русский военный корабль, иди на ...", сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Французский фотограф Эмерик Луиссет воссоздал в фото картину украинского художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Его работа называется "Издалека слышу ответ казаков".
На снимке изображены бойцы 112-й бригады территориальной обороны Украины. В центре фото – Роман, военный с острова Змеиный, который стал автором известной фразы "русский военный корабль, иди на ...".
Эта история напомнила художнику сюжет картины художника Репина, где запорожские казаки пишут письмо в ответ османскому султану на требование сдаться без боя.
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"Однако эта картина находится в коллекциях государственного русского музея в санкт-петербурге. В 2021 году, когда картину презентовали в Париже на ретроспективе Ильи Репина в Petit Palais, выставку назвали "Рисуем русскую душу", забыв, что художник родился и вырос на Харьковщине и превозносил в работах украинскую идентичность", – рассказывает автор фотографии.
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