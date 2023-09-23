"Запорожці..." Рєпіна в стилі “русский военный корабль ..." - французський фотограф поєднав епохи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Французький фотограф відтворив картину Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові". На фото – українські військові, а в центрі – Роман, автор фрази "русский военный корабль, иди на ...", повідомляє ВВС, передає УНН.
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Французький фотограф Емерік Луіссет відтворив у фото картину українського художника Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові". Його робота називається "Здалеку чую відповідь козаків".
На знімку зображені бійці 112-ї бригади територіальної оборони України. У центрі фото – Роман, військовий з острова Зміїний, який став автором відомого фрази "русский военный корабль, иди на ...".
Ця історія нагадала митцю сюжет картини художника Рєпіна, де запорізькі козаки пишуть листа у відповідь османському султану на вимогу здатися без бою.
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"Проте ця картина знаходиться в колекціях державного російського музею в санкт-петербурзі. У 2021 році, коли картину презентували в Парижі на ретроспективі Іллі Рєпіна в Petit Palais, виставку назвали "Малюємо російську душу", забувши, що художник народився і виріс на Харківщині й звеличував у роботах українську ідентичність", – розповідає автор світлини.
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