Запасы газа в ПХГ Украины сократились до 20,9 млрд куб. м

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время, 27 ноября из ПХГ Украины было отобрано 66,53 млн куб. м газа.

При этом в данных за 27 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 14,25 млн куб. м, из Венгрии - 0,13 млн куб. м, из Польши - 2,93 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 67%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. Нафтогаз установил цену на газ для населения в ноябре в 4899,00 грн за тысячу кубометров.