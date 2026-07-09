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Заместителя председателя Одесского облсовета подозревают в мошенничестве на 10 тысяч долларов за "решение" земельного вопроса

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Заместителю председателя Одесского облсовета сообщили о подозрении в мошенничестве. Он пообещал за 10 тысяч долларов изменить целевое назначение земли, хотя не имел на это полномочий.

Заместителя председателя Одесского облсовета подозревают в мошенничестве на 10 тысяч долларов за "решение" земельного вопроса

Заместителю председателя Одесского областного совета сообщили о подозрении в мошенничестве. По данным следствия, чиновник якобы пообещал за 10 тысяч долларов организовать изменение целевого назначения земельного участка площадью почти 1,6 гектара, хотя не имел полномочий самостоятельно принимать такие решения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении одному из заместителей председателя Одесского областного совета, который также является депутатом

- говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник пообещал жителю Одесской области за 10 000 долларов США якобы организовать изменение целевого назначения земельного участка площадью почти 1,6 га - с земли для ведения личного крестьянского хозяйства на землю для приусадебной застройки и обслуживания жилых зданий.

Чтобы выглядеть убедительно, во время встречи в ресторане в историческом центре Одессы депутат демонстративно звонил якобы представителю сельсовета и создавал впечатление, что вопрос уже "в работе".

На самом деле он не имел полномочий самостоятельно решать такие вопросы.

Изменение целевого назначения земли принимает орган местного самоуправления после определенных законом процедур и согласований.

Деньги, по указанию чиновника, нужно было передать через посредника - оставить на переднем сиденье припаркованного Mercedes-Benz. Также он дал потерпевшему номер женщины, которая якобы должна была сопровождать процедуру.

После получения средств чиновник уверял мужчину, что вопрос будет решен в ближайшее время. Однако результата потерпевший не получил, а деньги ему не вернули.

Действия чиновника квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения - залога в сумме почти 10 млн грн.

Киевскому бизнес-блогеру сообщили о подозрении в мошенничестве на 2,4 млн гривен08.07.26, 20:31 • 6258 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП