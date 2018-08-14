Покушение на Гандзюк: в полиции настояли на обоснованности подозрения арестованному

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 23195 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 63451 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 44093 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 89625 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 163266 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 261094 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 197666 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 261995 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 285354 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223716 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 67031 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 73147 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 66235 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 62591 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 42739 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 8902 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 33588 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 338854 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 306162 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 390760 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 11660 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 18714 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 55616 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 261996 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 99222 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

Покушение на Гандзюк: в полиции настояли на обоснованности подозрения арестованному

Киев • УНН

 • 8081 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Взятый под стражу мужчина "обоснованно подозревается" в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.

Покушение на Гандзюк: в полиции настояли на обоснованности подозрения арестованному

"Собранные доказательные материалы позволили установить и задержать 40-летнего неоднократно судимого местного жителя, который обоснованно подозревается именно в нападении на потерпевшую, судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей", - написал Аброськин.

По его словам, назначено "большое количество необходимых экспертиз, а также продолжаются многочисленные следственные действия, в том числе по проверке показаний подозреваемого".

"Все необходимые следственные действия выполняются, поэтому я бы не советовал любым заинтересованным лицам давать советы полицейским когда и кого, в какой последовательности допрашивать, или давать оценку действиям следователей, расследующих дело. Давайте каждый будет заниматься своей работой", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Кроме того, он заявил, что с момента обращения полиции к общественности с просьбой помочь в установлении подозреваемого в причастности к преступлению по имеющимся фотоизображениям "к нам не обратолась ни одно лицо".

"Еще раз обращаюсь к нашим гражданам с просьбой обращаться в полицию, если известна какая-либо информация, которая может быть полезна следствию", - добавил Аброськин.

Напомним, Николай Новиков, которого взяли под стражу по подозрению в нападении на активистку Екатерину Гандзюк, отдыхал на море в Херсонской области в день преступления. Об этом рассказали свидетели, которые, как сообщается, ездили на море вместе с Новиковым.

Как сообщал УНН, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне: женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66