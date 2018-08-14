Покушение на Гандзюк: в полиции настояли на обоснованности подозрения арестованному

"Собранные доказательные материалы позволили установить и задержать 40-летнего неоднократно судимого местного жителя, который обоснованно подозревается именно в нападении на потерпевшую, судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей", - написал Аброськин.

По его словам, назначено "большое количество необходимых экспертиз, а также продолжаются многочисленные следственные действия, в том числе по проверке показаний подозреваемого".

"Все необходимые следственные действия выполняются, поэтому я бы не советовал любым заинтересованным лицам давать советы полицейским когда и кого, в какой последовательности допрашивать, или давать оценку действиям следователей, расследующих дело. Давайте каждый будет заниматься своей работой", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Кроме того, он заявил, что с момента обращения полиции к общественности с просьбой помочь в установлении подозреваемого в причастности к преступлению по имеющимся фотоизображениям "к нам не обратолась ни одно лицо".

"Еще раз обращаюсь к нашим гражданам с просьбой обращаться в полицию, если известна какая-либо информация, которая может быть полезна следствию", - добавил Аброськин.

Напомним, Николай Новиков, которого взяли под стражу по подозрению в нападении на активистку Екатерину Гандзюк, отдыхал на море в Херсонской области в день преступления. Об этом рассказали свидетели, которые, как сообщается, ездили на море вместе с Новиковым.

Как сообщал УНН, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне: женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.