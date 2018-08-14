Замах на Гандзюк: у поліції наголосили на обґрунтованості підозри арештованому
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Взятий під варту чоловік "обґрунтовано підозрюється" у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Про це заявив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Зібрані доказові матеріали дали можливість встановити та затримати 40-річного неодноразово судимого місцевого мешканця, який обґрунтовано підозрюється саме в нападі на потерпілу, судом йому обрана міра запобіжного заходу - тримання під вартою", - написав Аброськін.
За його словами, призначена "велика кількість необхідних експертиз, а також тривають численні слідчі дії, в тому числі щодо перевірки показів підозрюваного".
"Усі необхідні слідчі дії виконуються, тому я б не радив будь-яким зацікавленим особам давати поради поліцейським коли та кого, в якій послідовності допитувати, або давати оцінку діям слідчих, які розслідують справу. Давайте кожен буде займатися своєю роботою", - зазначив перший заступник очільника Нацполіції.
Крім того, він заявив, що з часу звернення поліції до громадськості з проханням допомогти у встановленні підозрюваного у причетності до злочину за наявним фотозображенням "до нас не звернулася жодна особа".
"Ще раз звертаюся до наших громадян з проханням звертатися до поліції, якщо відома будь-яка інформація, яка може бути корисна слідству", - додав Аброськін.
Нагадаємо, Микола Новіков, якого взяли під варту за підозрою у нападі на активістку Катерину Гандзюк, відпочивав на морі у Херсонській області у день злочину. Про це розповіли свідки, які, як повідомляється, їздили на море разом із Новіковим.
Як повідомляв УНН, напад на активістку Катерину Гандзюк стався 31 липня в Херсоні: жінку облили невідомою речовиною. Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.