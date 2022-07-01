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Залужный обсудил с генералом США стратегические задачи ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудил с Председателем обьединого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли реализацию стратегических задач Сил обороны Украины и обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом, передает УНН.

Цитата

"В сегодняшнем телефонном разговоре с Председателем обьединого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли мы коснулись вопроса реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ. Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом. Мы искренне благодарны за предоставленную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", - написал Залужный в Facebook.

Детали

По его словам, генерал Милли передал заверения Президента США Джо Байдена и Министра обороны Ллойда Остина, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мой коллега также отметил, что гордится Вооруженными Силами Украины и Украинским народом, которые вызывают восхищение всех людей мира, которым дорога свобода", - сообщил Залужный.

Дополнение

США и партнеры подготовили более 1000 украинских военных для использования иностранной военной техники.

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