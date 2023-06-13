Залужный накануне "Рамштайн" провел разговор с генералом Милли

Детали

«Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера», - сообщил Залужный.

По его словам, Украина имеет определенные успехи, реализовывает планы, движется вперед.

«Накануне очередного заседания контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн» обсудили приоритеты для украинской армии. Важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и способности для контрбатарейной борьбы. Договорились продолжать диалог. Спасибо генералу Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины», - рассказал Залужный.

Дополнение

Тринадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которую еще называют встречей в формате "Рамштайн" состоится в следующую пятницу, 15 июня, а уже на следующий день, 16 июня - заседание министров обороны стран НАТО.