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Залужний напередодні "Рамштайну" провів розмову з генералом Міллі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі пріоритети для українського війська, передає УНН.

Залужний напередодні "Рамштайну" провів розмову з генералом Міллі

Деталі

«Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру», - повідомив Залужний.

За його словами, Україна має певні успіхи, реалізовує плани, рухається вперед.

«Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» обговорили пріоритети для українського війська. Важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби. Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України», - розповів Залужний.

Доповнення

Тринадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають зустріччю у форматі "Рамштайн" відбудеться в наступну пʼятницю, 15 червня, а вже наступного дня, 16 червня - засідання міністрів оборони країн НАТО.

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