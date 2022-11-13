Железобетонный забор с колючей проволокой: появилось видео строительства стены на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко обнародовал видео строительства стены на украинско-белорусской границе в Волынской области, передает УНН.
Цитата
«Так строится стена на границе Волынской области с Белоруссией – железобетонный забор с колючей проволокой.
Это один из элементов инженерных ограждений, которые обустраивают для защиты границы. Конечно, работы идут не только на Волыни. Это касается всех регионов, граничащих с Беларусью и россией», - рассказал Тимошенко.
Добавим
В июле в Камень-Каширском районе Волыни, который граничит с Беларусью, начали укреплять линию границы. В частности, в пограничной полосе вырыли глубокий ров.
В настоящее время построено три километра стены. Общая протяженность границы с Беларусью в пределах Волыни – 217 километров.