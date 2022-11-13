Залізобетонний паркан з колючим дротом: з’явилося відео будівництва стіни на кордоні з білоруссю

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«Так будується стіна на кордоні Волинської області з Білоруссю – залізобетонний паркан з колючим дротом.

Це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону. Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та росією», - розповів Тимошенко.

Додамо

В липні у Камінь-Каширському районі на Волині, який межує із Білоруссю, почали укріплювати лінію кордону. Зокрема, в прикордонній смузі викопали глибокий рів.

Наразі збудовано три кілометри стіни. Загальна протяжність кордону із Білоруссю в межах Волині – 217 кілометрів.