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Залізобетонний паркан з колючим дротом: з’явилося відео будівництва стіни на кордоні з білоруссю

Залізобетонний паркан з колючим дротом: з’явилося відео будівництва стіни на кордоні з білоруссю

Київ • УНН

 • 424373 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко оприлюднив відео будівництва стіни на україно-білоруському кордоні у Волинській області, передає УНН.

Цитата

«Так будується стіна на кордоні Волинської області з Білоруссю – залізобетонний паркан з колючим дротом.
Це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону. Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та росією», - розповів Тимошенко.

Додамо

В липні у Камінь-Каширському районі на Волині, який межує із Білоруссю, почали укріплювати лінію кордону. Зокрема, в прикордонній смузі викопали глибокий рів.

Наразі збудовано три кілометри стіни. Загальна протяжність кордону із Білоруссю в межах Волині – 217 кілометрів.

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