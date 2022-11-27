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Железнодорожники Австрии проведут забастовку в понедельник

Железнодорожники Австрии проведут забастовку в понедельник

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Железнодорожники в Австрии собираются провести однодневную забастовку в понедельник после неудачного раунда переговоров о зарплатах. Об этом УНН информирует ссылаясь на АР.

Детали

Австрийское агентство печати сообщило в воскресенье, что обе стороны заявили о провале пятого раунда переговоров об оплате труда примерно 50 000 сотрудников 65 железнодорожных операторов, включая основного национального оператора OeBB.

Это означает, что в понедельник не будет региональных, междугородных и ночных поездов, а будут курсировать только автобусы и другой общественный транспорт, находящийся в ведении муниципальных властей.

Профсоюз Vida призывал к дополнительным 400 евро в месяц для железнодорожников, что, по его словам, эквивалентно увеличению в среднем на 12%.

Работодатели заявили, что это будет составлять 13,3% повышения, и это слишком много. OeBB заявила, что работодатели предлагают повышение на 8,44%.

Добавим

Как и во многих других странах, в Австрии в этом году наблюдался всплеск инфляции после российского вторжения в Украину. Годовой уровень инфляции в стране в октябре составил 11%.

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