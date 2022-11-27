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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 47431 перегляди

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Залізничники Австрії проведуть страйк у понеділок

Залізничники Австрії проведуть страйк у понеділок

Київ • УНН

 • 958938 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Залізничники в Австрії збираються провести одноденний страйк у понеділок після невдалого раунду переговорів про зарплати. Про це УНН інформує посилаючись на АР.

Деталі

Австрійське агентство друку повідомило в неділю, що обидві сторони заявили про провал п'ятого раунду переговорів про оплату праці приблизно 50 000 співробітників 65 залізничних операторів, включаючи основного національного оператора OeBB.

Це означає, що у понеділок не буде регіональних, міжміських та нічних поїздів, а курсуватимуть лише автобуси та інший громадський транспорт, який перебуває у віданні муніципальної влади.

Профспілка Vida закликала до додаткових 400 євро на місяць для залізничників, що, за її словами, еквівалентно збільшенню в середньому на 12%.

Роботодавці заявили, що це становитиме 13,3% підвищення, і це занадто багато. OeBB заявила, що роботодавці пропонують підвищення на 8,44%.

Додамо

Як і в багатьох інших країнах, в Австрії цього року спостерігалося сплеск інфляції після російського вторгнення в Україну. Річний рівень інфляції у країні у жовтні становив 11%.

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